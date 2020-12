Abbonamenti Teatro Politeama, nuovi orari della biglietteria

Cosa regalare a Natale? Al Politeama di Poggibonsi è possibile scegliere un abbonamento alla nuova stagione flessibile 2021 o un abbonamento cinema, per quando riaprirà. Prosegue infatti la campagna abbonamenti al teatro valdelsano e, per permettere a tutti coloro che lo desiderano di poter acquistare un nuovo abbonamento o di regalarlo con la formula”Regalati il Teatro”, nei giorni prenatalizi, sono variati gli orari di apertura delle biglietterie.

I nuovi orari prevedono l’apertura dalle 16.00 alle 20.00 martedì 22 e mercoledì 23 dicembre. La Vigilia di Natale, il 24 dicembre, data la zona rossa, è prevista invece solo la formula “Teatro da asporto”: sarà possibile telefonare alla biglietteria (0577983067 interno 2) dalle 16.00 alle 18.30, prenotare l’abbonamento anche in confezione regalo e riceverlo comodamente a casa propria, entro le 19.30, nel Comune di Poggibonsi.

La biglietteria sarà di nuovo aperta per gli abbonamenti nei giorni lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 dicembre dalle 17.30 alle 19.30, riaprirà poi il 7 gennaio per la vendita non solo degli abbonamenti, ma anche dei biglietti.

È possibile acquistare i nuovi abbonamenti con la formula “Regalati il Teatro”, la speciale promozione che permette di regalare o regalarsi abbonamenti al teatro o al cinema, impacchettati in una elegante confezione regalo.

Riduzioni su biglietti e abbonamenti sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 652.

Informazioni. Per informazioni su date, costi, orari, vendita e prevendita, è possibile consultare i siti www.politeama.info e www.valdelsacinema.it, o recarsi nei giorni e negli orari di apertura presso il Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6 Poggibonsi, 0577983067.

Fonte: Fondazione Elsa - ufficio stampa