Bambino ucciso da polmonite, appello in Valdinievole per aiutare la famiglia

Un bambino di un anno e mezzo è deceduto a Montecatini Terme per complicazioni dovute a polmonite. Lascia tre fratelli, il padre e la madre. La famiglia, arrivata da poco dalla Croazia, è in condizioni precarie. Per questo motivo dal Corpus Domini di Montecatini il parroco don Sergio Cerracchio ha lanciato un appello per aiutarli.

Ai microfoni de Il Tirreno don Cerracchio ha detto che si augura di vedere una catena di solidarietà in un momento di grande sofferenza. Al momento la Caritas Diocesana di Pescia si è già fatta avanti per sostenere la famiglia. Chiunque fosse interessato a dare una mano, può rivolgersi proprio alla Caritas.