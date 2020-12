Calendario Alia porta a porta sotto le feste per l'Empolese Valdelsa

In occasione delle prossime festività, Alia Servizi Ambientali SpA ricorda alcune variazioni del servizio porta a porta, come previsto dal calendario delle raccolte.

VENERDI’ 25 DICEMBRE 2020 NATALE

A Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Fucecchio, Castelfiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Vaglia, Buggiano, Massa e Cozzile, Montelupo Fiorentino, Lamporecchio e Larciano, Serravalle Pistoiese, Empoli, Gambassi, Montaione, Lastra a Signa raccolta dei rifiuti prevista per il giorno 25 dicembre sarà posticipata al 26 dicembre.

A Montespertoli la raccolta dei rifiuti prevista per il giorno di Natale è recuperata il giorno 26 dicembre, facendo così slittare al 27 la raccolta di carta e cartone.

Lo spazzamento stradale non viene effettuato.

VENERDI’ 1° GENNAIO 2021 – CAPODANNO

A Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo, Monsummano Terme, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio, Vaglia, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Lamporecchio, Larciano, Empoli, Massa e Cozzile, Buggiano ed Uzzano, Gambassi, Montaione, Serravalle Pistoiese e Lastra a Signa la raccolta dei rifiuti prevista per il giorno 1° gennaio 2021 sarà posticipata al 2 gennaio.

A Montespertoli la raccolta dei rifiuti prevista per Capodanno viene svolta regolarmente.

Lo spazzamento stradale viene effettuato regolarmente.

Servizio raccolta rifiuti riservato alle utenze in quarantena per Covid-19

Il servizio domiciliare di raccolta rifiuti Covid -19, con esposizione dei sacchi rossi alle ore 22.00 due volte alla settimana e conseguente ritiro in orario notturno, sarà regolarmente effettuato anche nei giorni festivi secondo il calendario settimanale previsto per ogni singolo Comune.

Gli uffici TARI, pur perdurando l’emergenza sanitaria COVID 19, rimangono aperti al pubblico soltanto su prenotazione, nel pieno rispetto delle norme anticontagio per cittadini e dipendenti. Alia Servizi Ambientali SpA ricorda agli utenti che possono prenotare l’accesso attraverso il Call center. Per i dettagli sulle aperture nelle festività è opportuno consultare il portale Sportello Tariffa, www.sportellotariffa.it

Per maggiori informazioni, il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile), oppure è possibile consultare il portale dell’Azienda, www.aliaserviziambientali.it

Fonte: Alia Spa