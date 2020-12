Condannato in Albania a sei mesi per falsificazione di documenti, trovato a Firenze dalla polizia

Su di lui un mandato di arresto emesso in Albania nel 2016, la polizia italiana lo ha rintracciato a Firenze. L'uomo è stato trovato dalla Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile a Novoli. Si tratta di un 40enne albanese condannato nel suo paese di origine condannato a sei mesi di reclusione per falsificazione di documenti. L'uomo fu espulso dal Belgio nel 2015 proprio perché sospettato di aver falsificato il passaporto. È stato accompagnato al carcere di Sollicciano in attesa della conclusione delle pratiche per la sua estradizione.