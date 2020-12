Pier Luigi Bellucci nella Commissione Paralimpica Nazionale Federbocce

Un riconoscimento del valore della persona e dell’Associazione che presiede, una risorsa per il futuro delle bocce paralimpiche per le persone con disabilità intellettivo relazionale: è duplice la valenza della nomina di Pier Luigi Bellucci di ASHA Pisa Onlus di Pontedera nella Commissione Paralimpica della Federazione Italiana Bocce. La Federazione presieduta da Marco Giunio De Sanctis investe molto sull’attività paralimpica per tutte le tipologie della disabilità e sentiva il bisogno di una figura esperta proveniente dall’associazionismo dedicato alla disabilità per essere sempre più efficace. “Ho accettato volentieri la nomina in una commissione che ha un orizzonte ampio, non limitato all’attività sportiva” ha dichiarato Bellucci. “Da anni faccio parte di ASHA Pisa, che ora presiedo. È un’associazione nata per lo sport paralimpico, la prima in Toscana e settima in Italia, che ora si dedica alla disabilità a 360 gradi. La diffusione del paralimpismo ha portato in passato diversi atleti a spostarsi verso zone a loro più vicine, riducendo il nostro numero; d’altro canto ASHA è diventata un punto di riferimento sul territorio per la disabilità, ha combattuto battaglie significative per la vita indipendente, arrivando a occupare ambienti della sede della Regione, e ha offerto servizi eccezionali. Da anni lottiamo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sensibilizziamo cittadinanza e infanzia ai temi della disabilità, e facciamo sì che chi si trova in questa condizione conduca la vita più gestibile, serena e indipendente possibile”. Sono tantissime le iniziative pensate e poi realizzate da ASHA Pisa. “Il nostro fiore all’occhiello è Taxi Amico: dal 2003 4 mezzi attrezzati effettuano più di 1000 viaggi all’anno per far spostare persone disabili non autosufficienti per il tempo libero. Non si tratta di servizi sanitari, ma di occasioni di divertimento e socialità. Per esempio di recente abbiamo accompagnato una signora alla comunione della nipotina”. Taxi Amico, ma non solo. “Un altro progetto che ci dà grandi riscontri sono gli orti sociali, mentre continuiamo a farci sentire e a dare il nostro parere sui temi della legislazione per la disabilità”. L’attività sportiva di ASHA Pisa è ora limitata al settore Bocce, con una forte squadra di ragazze e ragazzi con disabilità intellettivo relazionale che si allena costantemente con un istruttore FIB. “La squadra di Bocce è il nostro orgoglio, con il Comitato Regionale della Federazione siamo in continuo contatto e aderiamo sempre ai progetti” chiude Bellucci, motivatissimo a portare il suo contributo e la sua esperienza nella Commissione Paralimpica Nazionale coordinata da Vincenzo Santucci. “La nomina di Pier Luigi Bellucci è una scelta lungimirante” dichiara il Presidente di FIB Toscana Giancarlo Gosti, che prosegue: “La scelta del dirigente di una società toscana per questo ruolo così importante ci rende orgogliosi e dimostra quanto il Comitato Regionale Toscana sia capofila delle bocce paralimpiche”.

Fonte: Ufficio Stampa