Feste di Natale, la cena di beneficenza è a casa tua con la Fondazione Sandro Pitigliani

Seconda edizione per l'evento che porta la cena di beneficenza a casa tua, questa volta per le Festività Natalizie. La Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori ONLUS continua la sua collaborazione con la nuova piattaforma pratese per il delivery ITALY TO HOME lavorando a 4 mani su un evento che unisce la beneficenza alla conoscenza dei piatti tipici e ristoranti del nostro territorio.

Nelle giornate del 24 - 25 – 26 - 31 Dicembre e 1 Gennaio basterà cliccare su www.italytohome.com e scegliere il menù dei ristoranti che hanno sposato il progetto: RISTORANTE INTERLUDIO , PACA RISTORANTE, LA PIZZA DI REBE, LE GARAGE BISTROT, DOORS, GOLF CLUB LE PAVONIERE, RISTORANTE PEPE NERO, TO WINE PRATO ( l'elenco è ancora in evoluzione) . Per ogni ordine complessivo saranno donate 10€ alla Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori ONLUS che dal 1979 supporta il Polo Oncologico Pratese nei progetti di ricerca per rendere il cancro sempre più curabile. L'obiettivo principale è quello di continuare la corsa alla raccolta fondi per l'acquisto di un ecografo per il CENTRO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA ELIANA MARTINI iniziata a Ottobre 2020 con l'evento Check Your Boobs.

Testimonial d'eccezione PAOLO SACCHETTI Maestro Pasticcere AMPI Del Caffè Nuovo Mondo, eccellenza Pratese e non solo.

Con l'acquisto dei menù proposti verrà sostenuta anche la territorialità della nostra città supportando i ristoranti e invogliando la clientela ad acquistare un menù sapendo anche di fare una buona azione per la nostra città.

Il progetto è stato possibile grazie al lavoro congiunto di STUDIO SICILIANO & PARTNERS E ALL YOU che hanno contribuito alla comunicazione e realizzazione tecnica della piattaforma ITALY TO HOME.

Per info e prenotazioni: www.italytohome.com

Fonte: Fondazione Sandro Pitigliani