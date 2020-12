Gli auguri dell'Abc Castelfiorentino diventano social

Se è vero che questo 2020 assolutamente da dimenticare ci ha costretti a stare lontano da quella palla a spicchi che ormai ci manca come l'aria, ai compagni, agli allenatori e a tutto ciò che era il nostro mondo, è altrettanto vero che per quanto diverso, strano e difficile questo Natale sarà comunque speciale come ogni Natale che si rispetti.

Così quest'anno gli auguri dell'Abc Castelfiorentino, del Gialloblu Castelfiorentino e del Basket Castelfiorentino diventano virtuali. Fino al 25 dicembre, infatti, sulle pagine social Facebook e Instagram dell'Abc, saranno pubblicati i video, le foto e i progetti dei bambini e dei ragazzi che hanno voluto rivolgere a tutti noi il loro augurio di Buon Natale.

Non sono senz'altro i festeggiamenti a cui siamo abituati, quelli che solitamente trasformavano il PalaBetti nel teatro della grande festa di Natale gialloblu, ma rappresentano comunque un modo per sentirci più vicini anche se forzatamente lontani. Il tutto, ovviamente, con lo sguardo rivolto al 2021 ormai alle porte, che tutti auspichiamo possa vederci tornare a fare quello che più amiamo: giocare a pallacanestro.

Fonte: ABC Castelfiorentino