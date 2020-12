I video di Natale e Capodanno dei fiorentini chiudono il social film 'Firenze Sotto Vetro'

Le immagini e i video di Natale e Capodanno dei fiorentini chiuderanno il social film Firenze Sotto Vetro di Pablo Benedetti e Federico Micali, un racconto reale del singolare periodo di lockdown, partito in aprile e realizzato con i contribuiti video inviati da tutta la città.

“Filmiamo anche questo momento – spiegano Benedetti e Micali – mandateci i video di un ‘Natale e Capodanno sotto vetro’, per un racconto a tutto tondo del film che vuole essere un documento storico, una memoria collettiva della città”.

“Sono arrivati tantissimi video e immagini – hanno spiegato Benedetti e Micali – ma ci siamo chiesti come avrebbero vissuto il Natale e Capodanno i fiorentini a causa del nuovo lockdown con chiusure a singhiozzo e quelle totali durante i giorni di festività”. Sarà un Natale di estrema prudenza: non saranno possibili cenoni aperti ed assembramenti, cioè persone che non si conoscono vicine, un Natale sotto vetro (#natalesottovetro).

Tutti questi motivi hanno portato i registi a chiedere ai fiorentini di raccontare questo periodo unico inviando i loro racconti all’indirizzo e-mail firenzesottovetro@gmail.com. “Il film sarà proiettato quando i cinema saranno riaperti – spiegano i registi – e pensiamo che sia necessario raccontare anche questo strano Natale e Capodanno per avere un racconto completo, che andrà a comporre l’arco temporale del 2020”.

“Il flusso del racconto – hanno spiegato i registi - si è modificato strada facendo. Il montaggio del film era quasi concluso. Le ultime immagini, quelle di giugno, raccontavano una realtà completamente diversa da quella che avevamo iniziato nuovamente a respirare. E visto che il film si compone dei racconti inviati da oltre mille persone, abbiamo pensato che dovevamo continuare allo stesso modo, chiedendo loro di raccontare anche questo periodo”.

Per partecipare in questa nuova fase del film potete inviare i video all'indirizzo e-mail firenzesottovetro@gmail.com o al numero 3497494282 (attraverso le piattaforme WhatsApp e Telegram) o nella chat del profilo Facebook @firenzesottovetro (https://www.facebook.com/firenzesottovetro/).

Il progetto ha il patrocinio del Comune di Firenze come partner istituzionale, è prodotto da Malandrino Film e 011Films con la collaborazione di Toscana Film Commission e del cinema La Compagnia con media partner Lady Radio e PS Comunicazione. E’ un progetto Open No Profit: qualsiasi entrata, oltre i costi di realizzazione, sarà devoluta ad enti e associazioni impegnati in questa emergenza.

Pablo Benedetti: da One More Time (Alfonsina y el mar) con cui portò a Firenze Lucia Bosè al recente docufilm El Numero Nueve su Gabriel Omar Batistuta che ha coinvolto tutta la città in eventi di successo e proiezioni.

Federico Micali: oltre 20 anni di documentari e film che hanno spesso coinvolto la città, dal Social Forum del 2002 alla Firenze resistente di Lungarno, dalla Santo Spirito di Monicelli fino all’acclamato L’Universale.

Fonte: Ufficio Stampa