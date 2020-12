Metrocittà, cambia il premio per lo sport: protagonista la solidarietà

No, la Città Metropolitana di Firenze non rinuncia al 'Premio Cittadino Metropolitano dello Sport' per il 2020. Lo assegnerà giovedì 24 dicembre, alle ore 12, "premiando la solidarietà - spiega Nicola Armentano, consigliere della Metrocittà delegato allo Sport - che in questo 2020 è venuta dal mondo dello sport e consegnando un riconoscimento a quanti – singoli sportivi e/o associazioni sportive - si sono distinti in quest’anno di pandemia con azioni e attività solidali nei confronti di chi ha ed ha avuto bisogno. Trasformiamo quest’anno il 'Premio allo Sportivo' in un 'Premio Etico all’attività solidale'".

Il Premio “Cittadino Metropolitano dello Sport”, istituito lo scorso anno, punta a dare un maggiore, ampio e diffuso impulso alla promozione sportiva che è motivo di crescita sociale, culturale e identitaria nel senso più nobile del termine per tutti i cittadini.

Malgrado nell’anno 2020 l’attività motoria e sportiva sia stata in larga parte venuta a motivo dell'emergenza sanitaria Covid 19, "il mondo dello sport ha sostenuto, nelle più varie accezioni, i nostri cittadini in un periodo così doloroso e difficile".

A tal fine gli uffici della Città Metropolitana hanno contattato gli Assessori allo Sport dei Comuni perché comunicassero i nominativi dei singoli sportivi e/o delle associazioni sportive residenti o con sede negli stessi Comuni, che si siano distinti in azioni e/o attività solidaristiche verso chi, causa l’emergenza sanitaria in atto, ha più avuto bisogno.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa