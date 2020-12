Navigabilità dell'Arno, Confcommercio: "Straordinaria opportunità per Pisa. Sicurezza idraulica e rilancio del turismo"

Sviluppo turistico, accoglienza, sicurezza idraulica – la vittoria del bando nazionale e il via libera al progetto navigabilità dell'Arno è una notizia che ci riempie di grande soddisfazione. A parlare è il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli: “Da molti anni come associazione sosteniamo a tutti livelli questa necessità fondamentale non solo per l'intera nautica pisana, ma per il comparto turistico nel suo complesso. Adesso finalmente si intravede una luce in fondo al tunnel e di questo ringraziamo senza dubbio il sindaco Conti, l'assessore La Trofa e tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo risultato. Questi non sono momenti per festeggiare, ma certo la realizzazione di un simile intervento apre prospettive e opportunità che la città e le sue imprese debbono essere in grado di poter cogliere” - aggiunge Pieragnoli. “Mi auguro che i tempi di realizzazione siano ragionevoli, e non ho dubbi che ci saranno riflessi molto positivi sia per le imprese della filiera nautica, ma anche e soprattutto per il turismo sostenibile e di qualità. La provincia di Pisa, fino al Covid, rappresentava il 9% degli arrivi e l'8% delle presenze turistiche regionali, e aveva una quota di arrivi di stranieri (66%) nettamente maggiore rispetto al dato regionale (55%), con il difetto però di una permanenza media inferiore alla media. Su questo, il turismo fluviale potrà dare una mano all'intero sistema di accoglienza pisano”.

“Il via libera alla navigabilità dell'Arno rappresenta veramente un bel regalo sotto l'albero” - commenta il presidente dei Porticcioli Arno di Confcommercio Massimo Bacherotti: “Il fiume non viene preso in considerazione solo dal punto di vista idraulico, ma per tutto il potenziale economico che può sprigionare a vantaggio della città. Con il fondamentale dragaggio della foce si realizzerà quell'opera tanto attesa, che rappresenta la migliore protezione per la sicurezza idraulica di Pisa. Adesso non ci resta che formulare l'auspicio che le attività insediate sulla golena sinistra del fiume, possano ottenere a breve un rilascio di titoli per un periodo sufficiente a coprire gli investimenti per stare al passo con i tempi e le opportunità di questo rilancio, insieme a un sistema di regole certe”.

Fonte: Confcommercio Pisa