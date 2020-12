Neopatentati Toscana, 36% boccia alla teoria, meno del 20% la pratica

In un momento storico in cui è stata confermata la proroga al 2021 per la validità del “foglio rosa”, conseguire la patente B resta uno dei traguardi più importanti della vita, soprattutto per i giovanissimi. Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 (www.autoscout24.it), su base dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Toscana, nel 2019 32.324 persone hanno superato l'esame finale di guida per la patente B, pari all’81,6% sul totale (la media nazionale è dell’84,8%). Un dato, quest’ultimo, che posiziona la regione al 12° posto in Italia per tasso di promossi. Tra le province, la percentuale più alta di promossi alla guida si registra a Pisa (91,1%). Seguono Lucca (90,8%), Arezzo (90,6%), Grosseto (87,3%), Siena (87,2%), Livorno (85,2%), Massa-Carrara (80,3%), Firenze (75%) e, all’ultimo posto, Pistoia (66,2%). Ma l’esame di guida è “solo” la fase finale del test; prima bisogna superare la teoria, dove il dato degli idonei nella regione si ferma al 63,8%, un valore comunque inferiore alla media nazionale (66,5%). I promossi alla teoria variano dal 69,9% di Pisa ai più “rigidi” di Livorno (57,7%).

Ma chi sono i neopatentati? Secondo l’analisi realizzata dal Centro Studi di AutoScout24 (www.autoscout24.it), condotta su giovani utenti neoautomobilisti[1] dai 18 ai 24 anni, la maggior parte riguarda ovviamente la Generazione Z. Giovani che vogliono essere finalmente autonomi e poter gestire il proprio tempo (il 72%), ma che vedono la patente anche come una conquista personale (51%) o un mezzo per viaggiare (44%). Ragazzi che preferiscono l’auto agli altri mezzi per i propri spostamenti quotidiani (85%) ma che hanno caratteristiche di guida diverse, per lo più positive: da un lato la maggioranza, composta dai sicuri (46%), attenti (21%), prudenti (14%) e calmi (9%), dall’altro, fortunatamente limitati, dagli spericolati e incoscienti (8%), arrabbiati (2%) e distratti (1%). Una curiosità: nessuno si dichiara Insicuro, forse un elemento che caratterizza questa generazione.

Partiamo dall’inizio: guida e timori. La maggior parte dei giovani neopatentati (69%) si sente tranquilla e sicura alla guida sin dall’inizio, ma c’è un 16% che soffre d’ansia e vive o ha vissuto i primi momenti su strada con qualche preoccupazione. Al primo posto delle fobie più ricorrenti per chi ha appena iniziato a guidare c’è la paura di non riuscire a parcheggiare, indicata dal 26% dei giovani della fascia 18-24 anni. A seguire, con il 17%, il traffico, e al 12% la paura di investire i pedoni e di causare incidenti.

Qual è l’auto che i giovani neopatentati guidano abitualmente? Il 39% quella dei genitori e il 28% ne ha ricevuta una in regalo come premio appena superata la prova d’esame. Si tratta di vetture alimentate principalmente a Benzina (50%) o Diesel (35%), ma sull’età il campione si divide: il 55% più fortunato guida vetture che hanno meno di 5 anni di vita, mentre per il 26% supera i 10 anni.

Interrogati sull’auto ideale, la Generazione Z continua a preferire il motore a benzina, indicato dal 55% del campione, seguito a netta distanza dal diesel (16%), il quale sembra però perdere interesse probabilmente a causa delle campagne contro. L’ibrido e l’elettrico si fermano insieme al 12%. Sul fronte delle caratteristiche, secondo loro l’auto di un neopatentato dovrebbe essere piccola e compatta (34%), avere una carrozzeria resistente (24%), facile da parcheggiare e dotata di sensori che aiutano nelle manovre (19%). Tra le auto per neopatentati più cercate su AutoScout24 troviamo sul podio la Fiat 500, la Volkswagen Polo e la MINI One.

CODICE DELLA STRADA E RESTRIZIONI: COSA PENSANO I GIOVANI NEOPATENTATI?

Seppur la maggioranza, con il 63%, si dica d’accordo con le restrizioni del codice della strada previste per i neopatentati, riguardanti limitazioni di potenza, di velocità e limitazioni per i livelli di tasso alcolemico, il 22% pensa che 3 anni siano troppi e che bisognerebbe ridurre la durata dei limiti, mentre ben il 29% valuta le norme eccessive.

IL FILTRO PER NEOPATENTATI DI AUTOSCOUT24 E LA TOP TEN DEI MODELLI PIÙ CERCATI

Per facilitare l'individuazione dell’auto adatta a coloro che hanno appena conseguito la patente, AutoScout24 ha introdotto nella pagina dei risultati di ricerca un filtro per neopatentati, utile a fornire soluzioni mirate, rispondendo alle domande più ricorrenti digitate sul web: quali modelli di auto si possono guidare nei primi 3 anni? Quali sono i parametri da rispettare in merito a kW, potenza e cilindrata? Una ricerca semplice e immediata, che riporta in automatico tutte le soluzioni adatte alle esigenze degli utenti che stanno cercando la loro prima auto da guidare. Di seguito la top 10 dei modelli per neopatentati più cercati nel 2020 su AutoScout24:

1. Fiat 500

2. Volkswagen Polo

3. MINI One

4. Audi A1

5. Alfa Romeo MITO

6. Volkswagen GOLF

7. Ford Fiesta

8. Renault Clio

9. Peugeot 208

10. Mercedes Classe A

PROVINCIA N. TOTALE PROVE ESAMI di GUIDA 2019 N. TOTALE IDONEI PROVE ESAMI di GUIDA 2019 % IDONEI SU N. TOTALE PROVE ESAMI di GUIDA 2019 N. TOTALE PROVE ESAMI DI TEORIA 2019 % IDONEI SU N. TOTALE PROVE ESAMI di TEORIA 2019 PISA 5.061 4.612 91,1% 5.394 69,9% LUCCA 3.806 3.455 90,8% 4.813 62,7% AREZZO 3.512 3.182 90,6% 4.387 62,7% GROSSETO 1.972 1.721 87,3% 2.531 60,7% SIENA 2.891 2.522 87,2% 3.260 67,8% LIVORNO 2.874 2.449 85,2% 3.381 57,7% MASSA-CARRARA 2.037 1.635 80,3% 2.399 60,0% FIRENZE 13.369 10.032 75,0% 15.393 62,7% PISTOIA 4.105 2.716 66,2% 3.947 69,1% TOSCANA 39.627 32.324 81,6% 45.505 63,8%

Fonte: Elaborazione Centro Studi AutoScout24 su base dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

REGIONI N. TOTALE PROVE ESAMI di GUIDA 2019 N. TOTALE IDONEI PROVE ESAMI di GUIDA 2019 % IDONEI SU N. TOTALE PROVE ESAMI di GUIDA 2019 N. TOTALE PROVE ESAMI DI TEORIA 2019 % IDONEI SU N. TOTALE PROVE ESAMI di TEORIA 2019 CAMPANIA 66.498 64.410 96,9% 85.030 66,5% PUGLIA 41.975 40.636 96,8% 53.964 69,0% MOLISE 3.199 3.089 96,6% 4.254 66,9% BASILICATA 6.175 5.850 94,7% 8.067 67,4% CALABRIA 20.539 19.370 94,3% 25.421 68,9% SICILIA 54.327 50.790 93,5% 62.373 70,0% ABRUZZO 13.408 11.989 89,4% 16.278 65,0% MARCHE 16.804 14.775 87,9% 20.001 67,1% PIEMONTE 45.348 37.772 83,3% 53.272 67,2% LOMBARDIA 113.524 94.418 83,2% 133.898 67,0% LAZIO 66.289 54.934 82,9% 84.413 59,3% TOSCANA 39.627 32.324 81,6% 45.505 63,8% FRIULI - VENEZIA GIULIA 13.319 10.764 80,8% 14.566 68,6% UMBRIA 9.879 7.789 78,8% 11.093 66,8% VENETO 59.512 46.125 77,5% 63.806 68,0% EMILIA ROMAGNA 52.901 40.858 77,2% 55.976 67,6% VALLE D'AOSTA 1.503 1.104 73,5% 1.664 65,1% LIGURIA 16.709 12.222 73,2% 15.447 66,2% TRENTINO - ALTO ADIGE 15.762 11.235 71,3% 16.002 64,2% SARDEGNA 19.102 13.392 70,1% 18.877 68,1% NAZIONALE 676.400 573.846 84,8% 789.907 66,5%

Fonte: Elaborazione Centro Studi AutoScout24 su base dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fonte: Ufficio stampa