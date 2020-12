Polizia municipale, la presentazione di 11 nuovi agenti per l'Empolese Valdelsa

Nuovo personale va a rafforzare il corpo della Polizia Municipale dell'Unione dei comuni Empolese Valdelsa. Da tempo erano attesi i nuovi agenti, assunti grazie ad un concorso. Si tratta di 11 persone che hanno un'età compresa fra i 28 e i 45 anni, tre dei nuovi assunti sono donne e otto uomini. A loro si aggiungeranno anche due ufficiali, un uomo e una donna e altri quattro agenti che saranno assunti a breve a tempo determinato.

«Concludiamo questo complicato 2020 con una bella notizia. Avere a disposizione in totale 17 nuovi dipendenti vuol dire riuscire a garantire con maggiore efficacia tanti servizi, presidiare meglio il territorio e rafforzare il legame con la popolazione.

Con le nuove assunzioni interveniamo in maniera importante per risolvere problemi di organico che da anni interessano il corpo della PM consentendo a tutti di operare in maniera più serena. Un obiettivo importante, per cui si sono fortemente impegnati tutti i Sindaci in un costante e costruttivo rapporto con le rappresentanze sindacali, raggiunto in un momento particolarmente difficile per le comunità.

La nostra Polizia municipale, guidata dal Comandante Massimo Luschi, ha dimostrato anche in questa emergenza di saper operare con grande professionalità e senso del dovere, con i nuovi arrivi potrà fare ancora meglio», affermano Paolo Masetti, sindaco di Montelupo e delegato per l'Unione dei comuni alla Polizia Municipale e Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino e Presidente dell’Unione.

Domani in piazza della Vittoria davanti alla sede dell'Unione dei comuni si terrà la presentazione dei nuovi assunti.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa