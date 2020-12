Q4: "Pedaliamo Insieme verso una Comunità in Rete per non lasciare indietro nessuno”

Terminerà il 24 Dicembre l’iniziativa solidale “Pedaliamo Insieme verso una Comunità in Rete”, la raccolta fondi promossa dalla Rete di Solidarietà Q4, Fondo Essere, Firenze Dona, Legambiente, Cooperativa Ulisse, Associazione Piuma, Sezione Soci Coop Firenze Sud Ovest, FIAB Firenze in Bici e l’Associazione Io Voglio Tour.

Una raccolta fondi, grazie anche alla sponsorizzazione del cantante Enrico Frio Matheis, tramite Crowdfunding sul sito www.pedaliamoinsieme.net che prevede un’estrazione a premi grazie ai tanti negozianti del Quartiere 4 e che offre la possibilità di acquistare un meraviglioso calendario.

Domani, mercoledì 23 dicembre, arriverà a conclusione anche l’iniziativa “Scatole di Natale”. Una schiera di volontari a piedi, in bicicletta o in macchina andranno a consegnare, a domicilio, oltre 300 scatole donate da altrettanti cittadini e dalle scuole del quartiere alle famiglie più in difficoltà, con partenza dalla sede della Rete di Solidarietà di piazzetta San Sepolcro. In questi giorni ne sono state già consegnate altrettante dalle singole associazioni di volontariato che praticano normalmente la solidarietà alimentare e non solo.

“L’affetto e la vicinanza del Quartiere 4 verso i fiorentini meno fortunati sono immense – ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro – come dimostrano le iniziative di solidarietà realizzate per questo Natale e durante tutto l’anno. È bello vedere tanti fiorentini che si danno da fare e si mettono al servizio dei concittadini più fragili e in difficoltà. Riempe il cuore la grande adesione all’iniziativa delle 'Scatole di Natale' – ha continuato l'assessore –. Il Natale sta arrivando e mi auguro che in tanti decidano di fare donazioni per la raccolta 'Pedaliamo Insieme verso una Comunità in Rete', che si chiude a breve. Basta davvero poco per aiutare coloro che sono in difficoltà e donare un sorriso”.

“In questo Natale così difficile si moltiplicano le iniziative di solidarietà in città e il Quartiere 4 si dimostra come sempre in prima linea. A Firenze – aggiunge l’assessore al Terzo settore Cosimo Guccione – c’è un tessuto associativo radicato e impegnato capace di scendere in campo quando serve per tutelare le esigenze di chi vive sulla propria pelle le tante difficoltà di questo momento”.

“Il grande cuore del Quartiere 4 si mostra, ancora una volta, con queste due iniziative. Le tantissime scatole di Natale raccolte – spiega il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – andranno ad aiutare le famiglie in difficoltà in questa situazione di crisi economica e sociale. Chiediamo ancora un piccolo sforzo a chi può fare delle donazioni nell’ambito dell’iniziativa “Pedaliamo Insieme verso una Comunità in Rete” perché così potremo avere uno strumento economico per piccoli prestiti di solidarietà. È il modo migliore per costruire una comunità sempre più solida e solidale, per non lasciare indietro nessuno. Auguro a tutti Buone Feste”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa