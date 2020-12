Ricetrasmissioni, la sede provinciale FIR sarà a Castelfiorentino

La Federazione Italiana Ricetrasmissioni C.B. - Servizio Emergenza Radio ha deciso di stabilire la sua sede provinciale a Castelfiorentino. Lo ha reso noto la R.A.V. (Radio Associazione Valdelsa) tramite il suo rappresentante, Roberto Cioni, che nel corso dell’ultima riunione della FIR C. B. – SER Firenze (tenuta su piattaforma Skype) ha assunto il ruolo di rappresentante ufficiale della struttura provinciale.

Cioni, in pieno accordo con gli altri rappresentanti (e sentito gli associati R.A.V.), ha proposto infatti di spostare la sede provinciale presso la sede R.A.V. di Castelfiorentino (Piazza del Popolo 1). La proposta è stata accolta. Pertanto d’ora in avanti la sede provinciale della FIR C. B. – SER coinciderà con quella della R.A.V., che si trova appunto nel Palazzo Comunale. In precedenza, la sede provinciale della F.I.R. C.B. – SER era situata nel Comune di Campi Bisenzio.

“La R.A.V. – spiega Roberto Cioni – è di importanza vitale soprattutto nelle prime ore di un’emergenza (terremoti, alluvioni, ecc..) quando l’interruzione della corrente elettrica fa saltare le comunicazioni. Con la nostra attrezzatura, contenuta in una valigetta, possiamo contare su un doppio collegamento tra il Centro Operativo Comunale e la sala operativa in Municipio, e siamo in grado di poter comunicare in dieci minuti con il Centro Intercomunale della Protezione Civile, la Prefettura, la Città Metropolitana e il Dipartimento della Protezione Civile a Roma. Oltre a questo, rientrano tra le nostre mansioni ordinarie il supporto alle manifestazioni di carattere sportivo in cui sia richiesto un monitoraggio, come ad esempio le gare ciclistiche”.

“Una notizia che ci fa doppiamente piacere – ha sottolineato il Sindaco, Alessio Falorni – sia per la nomina di un nostro concittadino quale rappresentante provinciale che per la promozione del nostro Comune a sede provinciale della federazione, che qualifica ulteriormente il ruolo della R.A.V. e tutto il sistema della nostra Protezione Civile, di cui ci sentiamo particolarmente fieri”.

Per conoscere l’attività della R.A.V. https://radiorav.webnode.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa