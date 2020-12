Sds Valdinievole, nuovo mandato per Alessio Torrigiani

È iniziato con la decisione di aderire a un bando da 1milione di euro per contrastare l’emergenza Covid-19 il mandato del neo Presidente eletto della Società della Salute della Valdinievole Alessio Torrigiani.

Ieri mattina, il nuovo Presidente si è recato nella sede della SdS per partecipare alla prima Giunta Esecutiva del suo mandato e per visitare gli uffici.

“Inizio questa nuova avventura – ha commentato Torrigiani – in un momento estremamente complesso. Insieme agli altri sindaci stiamo lavorando a un documento programmatico che racchiuda tutte le azioni e i progetti per il prossimo futuro. L’incontro di oggi è stato un primo confronto utile per inziare un’analisi dei bisogni del nostro territorio, soprattutto alla luce delle ripercussioni che la pandemia ha avuto sulla cittadinanza, sia a livello sanitario che sociale”.

La giornata di ieri è stata anche l’occasione per confrontarsi con il Direttore della SdS Patrizia Baldi.

“Facciamo i migliori auguri al nuovo Presidente – commenta il Direttore della SdS Patrizia Baldi – che dovrà affrontare decisioni importanti per permettere alla Sds di mantenere alto il livello qualitativo delle prestazioni erogate e di rispondere ai bisogni, purtroppo crescenti in questa pandemia, della popolazione. Certamente siamo partiti con il piede giusto approvando una delibera che ci permetterà di aderire a un bando regionale da 1 milione di euro”.

“Il bando della Regione Toscana – conclude Torrigiani - è finalizzato alla realizzazione di azioni di sostegno rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19 e gli operatori della Società della Salute, insieme ai funzionari dei Comuni, stanno lavorando per costruire un progetto adeguato alle necessità del territorio”.

Nella giornata di ieri il Presidente Torrigiani ha inoltre incontrato il Direttore sanitario del presidio ospedaliero di Pescia Sara Melani.

Fonte: Sds Valdinievole