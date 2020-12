Presunte torture a Ranza, pm chiede processo per altri 10 agenti

Rinvio a giudizio per altri dieci agenti del carcere di San Gimignano. L'accusa è concorso in tortura e lesioni aggravate. Questa è la richiesta del pm per l'inchiesta su presunte torture ai danni di un detenuto di origini tunisine.

La prima udienza il 18 maggio, il 7 gennaio l'udienza preliminare in cui il gup prenderà in esame le nuove richieste della procura. I fatti risalgono al 2018, con le accuse di lesioni aggravate, minaccia, falso ideologico e tortura, andranno a processo cinque agenti.