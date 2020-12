Trovato a Pisa fucile rubato nel 2017

Ieri alle 9.20 la polizia di Pisa è intervenuta in via Pungilupo zona Cisanello dove un residente mentre portava a passeggio il cane aveva segnalato al 113 di aver rinvenuto un fucile privo della canna.

Dagli accertamenti effettuati è risultato trattarsi di una parte di fucile riconducibile ad un furto in abitazione avvenuto nel 2017 a Buti. Il personale operante ha fatto intervenire sul posto i colleghi della Polizia scientifica per i rilievi di rito, per poi portare il fucile nell’ armeria della questura in attesa di restituire l’ arma, su disposizione della Procura della Repubblica, all’avente diritto.