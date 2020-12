Wi-fi libero all'ospedale San Jacopo per i pazienti

WiFi libero all'ospedale San Jacopo per rendere facilmente fruibile una risorsa come Internet. "Diminuire la distanza tra persone malate e familiari in questo particolare momento era un nostro dovere", ha dichiarato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio ospedaliero.

Un altro "regalo" di Natale per i ricoverati dell'ospedale pistoiese che potranno usufruire gratuitamente delle connessioni grazie ai servizi tecnologici dell'Azienda Sanitaria e di Estar, l'ente di supporto tecnico amministrativo regionale che hanno attivato il sistema.

In questi mesi per consentire ai ricoverati di usufruire comunque dei diversi dispositivi device la direzione sanitaria aveva messo a disposizione delle sim card in particolare per l'utilizzo dei tablet nei reparti Covid19.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa