Alla Rsa Acciaiolo con sperimentazione di realtà virtuale un ospite ha “visitato” a casa i parenti

“Una prima volta davvero importante che può radicalmente cambiare le modalità di contatto con l’esterno per gli anziani che vivono nelle residenze sanitarie assistenziali”. Lunedì 21 dicembre 2020 all’interno della Rsa Acciaiolo di Scandicci gestita dalla cooperativa sociale Elleuno, dove insieme all’Ausl Toscana Centro si è lavorato lungamente insieme negli ultimi 2 mesi per sconfiggere il Covid, si è tenuta la prima esperienza di video immersivo (la cosiddetta realtà vituale, Vr), in collaborazione con la società ByFarm. Un’occasione che ha permesso di far sperimentare a un anziano residente una realtà diversa da quella in cui è immerso fisicamente. Protagonista, uno degli ospiti della struttura toscana, di 79 anni. In pratica, i suoi familiari hanno registrato dalla propria abitazione un video 3D con gli auguri di Natale, facendo vedere al loro parente le novità presenti in casa: gli hanno dedicato un cesto natalizio realizzato dalla cugina e il nipote lo ha accompagnato virtualmente accanto al loro albero di Natale. A questo punto l’ospite, utilizzando dei visori che lui stesso ha poi definito “migliori dei suoi occhiali normali”, ha ricevuto questa speciale Cartolina Natalizia registrata e ha potuto muoversi nella nuova realtà, girando per la casa dei cugini con cui è molto legato e rispondendo a quanto gli dicevano proprio come se fosse stato in presenza. Il protagonista ha interagito con il video, salutando e interagendo con i familiari, e seguendo in contemporanea le indicazioni degli operatori della Rsa.

Al termine dell’esperienza il protagonista si è detto felice. La sperimentazione realizzata ha utilizzato il senso della vista, donando alla persona una esperienza di tipo ‘immersivo’, non una visione in 2D come su altri dispositivi, e neppure ‘solo’ tridimensionale: la persona ha potuto ‘muoversi’ nella ‘nuova realtà’. Una vera novità.

L’RSA Acciaiolo è stata duramente colpita nelle settimane appena trascorse; la struttura è stata dichiarata Covid-free giovedì 17 dicembre, pertanto, all’emozione della prima visita dei parenti in realtà virtuale, si è aggiunto il ritrovarsi tutti insieme nella sala comune dopo tanto tempo.

Nella sala è stata realizzata un’ulteriore esperienza di realtà virtuale, ma questa volta in diretta streeming, con la Presidente della cooperativa Elleuno, Anna Villa, dalla sede della cooperativa che si trova a Casale Monferrato (Al) si è ‘trasferita’ al centro del salone, dialogando in diretta con ospiti e operatori. Insieme, praticamente in presenza, si è brindato per le feste natalizie ed è stato dedicato un pensiero a chi non c’è più. La scelta dell’RSA Acciaiolo non è stata casuale, le difficoltà vissute nei mesi scorsi, la forte sinergia con l’AUSL Toscana Centro, l’Unità di Crisi, il Sindaco di Scandicci e la Protezione Civile oltre a tutti gli altri organi preposti sono l’evidente risultato di un lavoro di rete che meritava di essere raccontato. Il personale AUSL e gli operatori Elleuno hanno lavorato a stretto contatto per oltre due mesi, sinergia che sicuramente ha permesso l’uscita dalla situazione sanitaria difficile. La dr.ssa Beatrice Rovai in qualità di responsabile per lo sviluppo dei percorsi di qualità nelle RSA della SOS verifica delle prestazioni erogate dalle strutture, guidata dalla Dottoressa Anna Guidotti, del Dipartimento Servizi Sociali della ASL TC, ha dichiarato: “Accolgo con favore questa iniziativa che si inserisce all’interno di tutte quelle attività volte a favorire il mantenimento delle relazioni affettive con i familiari e gli amici che in questo frangente vengono messe in atto nelle diverse RSA di proprietà della USLTC. Come tutti sappiamo, il mantenimento delle relazioni affettive ed amicali è un elemento fondamentale per gli ospiti di una RSA perché volto a mantenere un benessere non solo fisico ma anche psicologico e relazionale che, in questo particolare momento storico, la necessità di tutela della salute fisica di tutti ha reso più difficile”. Il Sindaco di Scandici, Sandro Fallani, durante la giornata ha fatto visita agli ospiti della struttura e, visionando la Cartolina Natalizia del signor Vittorio, si è ‘trasferito’ anche lui a casa dei parenti. Il personale della struttura, il personale delle altre strutture gestite da Elleuno e arrivati a supporto nei giorni più difficili, ma anche gli operatori di tutti gli altri servizi Elleuno, gli ospiti e i familiari meritavano una restituzione di stima e affetto: la Presidente di Elleuno ha ringraziato tutti i presenti e inviato un saluto a chi non ha potuto essere presenze e ha portato ‘quasi in presenza’ un ringraziamento alla coordinatrice, Iole Zilli e a tutti gli operatori. Elleuno e la società ByFarm hanno lavorato sperimentando diverse soluzioni. Sulla base di questo lavoro, insieme alla coordinatrice e al personale di struttura, è stato identificato un ospite e la sua famiglia in modo da poter essere sicuri che fruisse in sicurezza e con beneficio di questa esperienza. La scommessa, divenuta certezza dopo la sperimentazione realizzata all’RSA Acciaiolo, è che questa esperienza possa creare una nuova modalità di comunicazione tra gli ospiti e i loro famigliari ma non solo: apre la strada verso l'utilizzo delle nuove tecnologie in altri campi, integrando e facilitando sia percorsi socio assistenziali che sanitari.

Fonte: A cura dell'Ufficio Stampa di Elleuno