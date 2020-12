Anagrafe, convenzione tra carabinieri e Comune di Castelfiorentino

Rendere più veloci i controlli da parte dell’Arma dei Carabinieri per motivi di sicurezza, ma anche per effettuare verifiche puntuali e in tempo reale su quanto riportato nelle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai cittadini. Sono solo alcuni degli obiettivi della Convenzione stipulata alcuni giorni fa tra il Comune e il Comando della Stazione dei Carabinieri di Castelfiorentino per consentire a quest’ultima l’accesso telematico alla banca dati della popolazione residente nel proprio territorio.

L’accesso ai dati, che rientra nell’ambito del principio generale della collaborazione tra enti diversi della Pubblica Amministrazione, è naturalmente consentito nel rispetto del principio della privacy e della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e alle competenze istituzionali del soggetto fruitore.

Grazie a questa convenzione, il Comune consentirà l’accesso telematico dell’Anagrafe all’Arma dei Carabinieri tramite specifica piattaforma tecnologica, rendendo disponibili le informazioni di cui dispone sotto forma di visure anagrafiche. Oltre all’Arma dei Carabinieri, hanno manifestato interesse alla sottoscrizione della convenzione anche la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni.

Un deciso passo in avanti, dunque, in direzione della digitalizzazione e dell’accesso a distanza delle banche dati da parte delle forze dell’ordine.

“Tutto ciò che possiamo fare per rendere più efficace e semplice il lavoro delle forze dell’ordine – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – è per noi importante. Abbiamo tutta la volontà di metterlo in campo, anche con qualche investimento, come quello che abbiamo fatto questa volta, e che permette alle nostre forze dell’ordine un accesso più rapido e più efficiente all’Anagrafe, cosa che oggi si rende sempre più necessaria per rendere più celeri i controlli e incisivi nelle indagini sul campo”.

Naturalmente, essendo il Comune di Castelfiorentino già subentrato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, la predetta convenzione riguarderà l'accesso ai soli dati delle persone residenti sul territorio comunale.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa