Era destinatario di un mandato di arresto europeo, lo ha catturato la polizia a Pistoia. Un 51enne è finito in manette nella città toscana per produzione, vendita e acquisto di droga. L'uomo era stato segnalato dall'Interpol di Roma dopo una richiesta dai colleghi della Germania. Il 51enne, pur residente sulla carta in Campania, è stato trovato a Bottegone in casa della madre. Arrestato, è stato portato in carcere a Prato.