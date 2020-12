Articoli non sicuri, sequestrati 12mila prodotti nell'Aretino

La guardia di finanza di Arezzo ha scoperto cinque attività commerciali in cui si vendevano prodotti non sicuri. I finanzieri sono entrati in azione a Arezzo, Capolona, San Giovanni Valdarno e Montevarchi: hanno sequestrato 12mila tra giocattoli, bigiotteria, articoli elettronici e altri prodotti privi del marchio CE e dei requisiti di sicurezza. Sei persone sono state segnalate.

L’attività svolta dalla guardia di finanza, in sinergia con le altre forze di polizia, si inquadra nel più vasto ambito delle attività di polizia economico-finanziaria, condotte a contrasto degli illeciti nel settore della contraffazione e della sicurezza dei prodotti, con il duplice interesse di tutelare l’economia legale e le imprese che operano correttamente, nonché di garantire la sicurezza dei cittadini.