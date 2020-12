Biblioteca San Giorgio: le recensioni del mese arrivano sotto forma di palline di Natale

In occasione delle feste, la consueta rassegna bibliografica mensile della biblioteca San Giorgio si veste da gadget natalizio. Le recensioni dei libri proposti sul tema del mese sono infatti realizzate in forma di palline di Natale, confezionate e infiocchettate, pronte da appendere all’albero.

Il tema della rassegna di questo mese è “Natale 2020” e la biblioteca ha scelto di rendere omaggio alle regioni italiane che, seppur divise dalle misure di contenimento dei rischi epidemiologici, sono chiamate a essere unite più che mai, come in un virtuale abbraccio letterario. I bibliotecari di via Pertini hanno scelto dunque di associare a ogni regione un romanzo uscito nel 2020, per provare a riscoprire il legame tra narrativa e territorio e a raccontare le diverse facce del nostro Paese.

Tutti i cittadini possono richiedere una copia omaggio del gadget agli sportelli della biblioteca. È possibile inoltre, riceverla a casa insieme alla consegna di libri o dvd richiesti con consegna a domicilio. Il servizio di prestito con consegna a domicilio è realizzato nell’ambito del progetto Socialmente del Comune di Pistoia, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato Auser Pistoia (Capofila), Anteas Pistoia, Misericordia Pistoia e A.P.D. Pistoia.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero 0573 371600. L’ultima consegna del 2020 è prevista per la mattinata di martedì 29 dicembre.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pistoia