Calze solidali per l'Epifania a Castelfranco, la consegna alla Caritas

Natale vuol dire anche pensare agli altri, soprattutto in questo momento particolare, pensare a chi ha più bisogno. È con questo spirito che Comune e Caritas di Castelfranco di Sotto promuovono l’iniziativa Calze Solidali e lanciano l’idea di calze regalo da distribuire per l’Epifania: un piccolo ma significativo gesto per far sentire meno sole quelle famiglie che, per condizioni economiche e sociali, si trovano in difficoltà.

Partecipare è semplice, basta mettere in una calza un regalo (o anche più di uno) e consegnarla presso il centro di raccolta Caritas di Castelfranco in via G. Galilei. Gli oggetti inseriti nelle calze possono essere giochi, libri, materiale per la scuola (ad esempio matite o pennarelli), qualcosa di goloso come cioccolata e caramelle (l’importante è che siano prodotti a lunga conservazione), ma anche un biglietto di auguri o un disegno fatto a mano… tutto quello che può far piacere ad un bambino.

Il centro Caritas rimarrà aperto lunedì 4 Gennaio dalle ore 9,00 alle 12,00 per raccogliere le calze, che saranno poi distribuite il giovedì successivo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’URP del Comune di Castelfranco allo 0571.487250.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa