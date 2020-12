Convocato Consiglio comunale a Vinci, l'ordine del giorno

Il sindaco Giuseppe Torchia ha convocato il Consiglio comunale di Vinci per mercoledì 30 dicembre alle ore 18.30. La seduta dell’Assise cittadina si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune. L’ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del sindaco;

2. Gruppo Scipioni per Vinci - cons. Cristiano Bianconi - Interrogazione a risposta orale sulle condizione dei bagni pubblici presso il campo sportivo di Ripalta;

3. Gruppo Scipioni per Vinci - cons. Paola Morini - Interrogazione ad oggetto: barriera protettiva sul ponte De Gasperi Empoli-Sovigliana;

4. Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d. lgs. 175/2016 e s.m.i.) - Approvazione;

5. Presa d'atto del prelevamento dal fondo di riserva ex artt. 166 e 176 del d.lgs 267/2000;

6. Presa d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa