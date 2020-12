David Capelli festeggia 40 anni di tagli a Empoli

Il 23 dicembre del 1980, in via Ponzano 20 a Empoli, 'aprì bottega' una delle attività più longeve della città: David Capelli.

Erano da poco cominciati i coloratissimi anni '80 e uno dei periodi più floridi stava per travolgere anche queste zone. Nel decennio delle possibilità e dei sorrisi Empoli era molto diversa, fatta di mani e parole, un luogo dove 'volontà' spesso poteva significare 'possibilità'.

Empoli era anche il paese dell’artigianato e del commercio, una città dove (ieri più di oggi) esprimere le proprie ambizioni e realizzare i propri sogni non sembrava una cosa impossibile.

David Cianci, poco più che ventenne non ebbe paura di rischiare, lasciò il suo lavoro sicuro come parrucchiere e dal capoluogo toscano arrivò ad Empoli, dove scelse di mettere le sue radici. Dopo 10 anni di operato era arrivato il momento di dar luce alla sua creatura. David venne accolto a braccia aperte in un quartiere dove i ragazzi giravano in Vespa, i bambini davano calci ai palloni per la strada e le attività erano fianco a fianco per dare vita ad un territorio accogliente e pieno di sorrisi.

Oggi Empoli è diversa, come tutti noi, il quartiere non è più come quarant’anni fa, sono passati decine di “treni” che lentamente hanno modificato il tessuto sociale, andando a disegnare la città così come la conosciamo. Ma David è sempre li, con le sue forbici in mano, pronto ad adattare il suo mestiere alle esigenze del periodo e dei suoi storici clienti.

Oggi David Capelli festeggia con gioia e orgoglio i suoi 40 anni di attività. Si guarda indietro con nostalgia e felicità, ripensando a tutti i traguardi raggiunti, ringraziando con affetto i clienti e amici che non hanno mai smesso di credere in lui.

Forse David Cianci rappresenta una generazione che sta scomparendo, che sull'onestà e il duro lavoro ha orientato la propria vita. Un passato che Empoli ancora racchiude e che nasconde con gelosia, un atteggiamento che non mostra al passante distratto.

David Capelli, come Empoli, è sempre lì, all’inizio di via Ponzano con lo stesso sorriso che lo ha fatto iniziare 40 anni fa, come simbolo di un territorio che nonostante le difficoltà resta sempre vivo. Buoni 40 anni David Capelli