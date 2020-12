Emergenza Covid, 46mila euro per ristorare i tassisti. Pesciatini: "Categoria fortemente colpita"

Quarantaseimila euro per ristorare la categoria dei tassisti. Lo ha deliberato la Giunta comunale, dando seguito a un impegno preso dalla stessa Amministrazione a inizio dicembre.

«Lo stanziamento – commenta l’assessore al commercio Paolo Pesciatini - servirà a dare un piccolo contributo anche a una categoria che svolge un ruolo importante di servizio, duramente colpita dagli effetti della crisi economica causata dall’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19. Abbiamo mantenuto fede all’impegno che avevo preso in occasione degli incontri con i vertici delle loro rappresentanti».

Con un successivo atto le risorse saranno ripartite tra tutti i tassisti del Comune di Pisa, in un’unica soluzione. Il contributo, così come sottolineato nel corso dell’incontro che si è svolto il 4 dicembre scorso tra l’assessore Paolo Pesciatini e i rappresentanti sindacali della categoria, servirà per ristorare i tassisti per la spese necessarie per la messa in sicurezza delle vetture oltre che per il calo del lavoro stimato dalle sigle sindacali nel 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa