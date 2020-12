Trovati 70 chili di fuochi d'artificio in un cassonetto a Peccioli

Nel quotidiano controllo e monitoraggio del territorio contro l’abbandono illecito dei rifiuti, la Polizia Locale Altavaldera ha rinvenuto e sequestrato 70 kg di fuochi pirotecnici inesplosi in un cassonetto a Peccioli nella zona industriale della Fila scongiurando così un potenziale allarme per l’incolumità pubblica. Naturalmente sono in corso le indagini per rintracciare gli autori del gesto grazie all’ausilio delle telecamere che consentono un’attività ancora più performante nei controlli per combattere l’abbandono dei rifiuti. Un monitoraggio costante e puntuale degli agenti della Polizia Locale Altavaldera, in collaborazione con l’ispettore ambientale, che ha permesso di erogare in media circa n. 100 verbali al mese per conferimenti non corretti di rifiuti.

Visto l’avvicinarsi del Capodanno – anche se quest’anno fortemente caratterizzato dalle restrizioni adottate per contrastare la pandemia da Covid-19 – la Polizia Locale Altavaldera ricorda alla cittadinanza che i fuochi artificiali sono prodotti potenzialmente pericolosi e che vanno utilizzati con le dovute precauzioni, oltre che nel rispetto degli altri, siano persone o animali. Che si tratti di fontane, petardi o bengala, una volta utilizzati ed esauriti, vanno conferiti nel contenitore dei rifiuti indifferenziati; in caso però non siano esplosi non devono assolutamente essere conferiti nei contenitori dei rifiuti: trattandosi di sostanze pericolose ed esplosive è importante contattare ditte specializzate o i vigili del fuoco.

Le Amministrazioni Comunali dell’Unione Parco Altavaldera colgono nuovamente l’occasione per invitare la cittadinanza a rispettare i corretti comportamenti e, in caso di necessità, a segnalare tempestivamente ai competenti uffici della Polizia Locale le violazioni e qualunque comportamento non conforme alla normativa.

Fonte: Comune di Peccioli