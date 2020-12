Incidenti e auto in panne a Firenze, ripercussioni sul traffico

Incidenti e veicoli in panne hanno causato problemi stamani sulle strade di Firenze, in particolare nella zona nord della città. Intorno alle 8 un furgone si è fermato sul Viadotto dell’Indiano: il veicolo in panne è stato rimosso alle 9.45 e ha causato pesanti risentimenti in direzione Isolotto. Doppio problema invece su viale XI Agosto dove intorno alle 8.30 si è verificato un incidente (risolto alle 9) e poi si è fermato un mezzo per guasto (rimosso poco prima delle 10).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa