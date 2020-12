La Scuola Primaria Milite Ignoto di Firenze sostiene i medici del reparto Covid di Ponte a Niccheri

Amore, spirito natalizio e cura del prossimo. In queste poche parole si può riassumere il gesto degli studenti della Scuola Primaria Milite Ignoto di Firenze che, in occasione delle festività natalizie, hanno deciso di fare un’azione di grande valore. I genitori dei piccoli alunni – in pieno rispetto delle norme anti contagio - hanno infatti portato ai medici della sezione Covid dell’Ospedale Ponte a Niccheri di Bagno a Ripoli dei dolci fatti in casa con un messaggio di auguri da parte dei bambini.

Un’iniziativa di speranza e di sostegno nato dall’Istituto e fortemente appoggiata dalla struttura ospedaliera e dal suo direttore. I giovani studenti, comprendendo la situazione attuale, hanno voluto mandare a coloro i quali combattono - quotidianamente da quasi un anno - la lotta contro il Covid-19, un messaggio di speranza e vicinanza.