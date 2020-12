Lavori d'urgenza sui tetti di due scuole di Empoli

Interventi di urgenza in questi ultimi giorni di scuola prima delle vacanze, che proseguiranno anche durante lo stop della didattica nei plessi delle primarie ‘Carducci’, in centro, e ‘Colombo’, a Ponzano (Empoli).

Gli uffici comunali si sono mossi su segnalazione della scuola, come sempre avviene in questi casi, grazie alla ditta che si occupa di manutenzione negli edifici scolastici.

Nell’ambito dell’accordo quadro è stato iniziato un intervento tampone di pulizia e risanamento della copertura sopra l’aula dove si sono registrare infiltrazioni, alla Carducci. Lavoro che prossimamente continuerà su tutta la superficie del tetto sopra al locale. Sarà infatti cambiata la guaina di impermeabilizzazione per evitare le infiltrazioni di acqua

Altro intervento simile a Ponzano per ovviare all’ammaloramento della guaina.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa