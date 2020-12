Lutto al Pronto Soccorso di Livorno, muore l’infermiera Silvia Bacci

Il pronto soccorso e tutto l’ospedale di Livorno piangono per l’improvvisa scomparsa dell’infermiera Silvia Bacci che avrebbe compiuto 42 anni a febbraio.

Silvia, assunta in Azienda nel 2007, da oltre 10 anni lavorava al pronto soccorso dove i suoi colleghi la ricordano come una ragazza semplice che amava il suo lavoro. Pochi anni fa si era impegnata in prima persona per la realizzazione della nuova sala di attesa pediatrica per la quale seguì tutta la fase di allestimento e progettazione.

“Il suo sorriso e la grande disponibilità – ricordano il primario Alessio Bertini e il coordinatore infermieristico Maurizio Cerbone assieme a tutti i colleghi – erano apprezzati dai pazienti e da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di poter lavorare con lei. La sua dolcezza, unita ad una carattere comunque molto forte, le avevano permesso di affrontare con coraggio tutte le sfide che la vita le aveva posto davanti. Nessuno dimenticherà quello che ha fatto per il reparto che amava e per ciascuno di noi”.

Al marito, la figlia e a tutti i familiari giungano le più sentite condoglianze da parte dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Fonte: Asl Toscana Nord Ovest - Ufficio Stampa