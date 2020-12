Nel sorriso di Valeria, gli auguri dalla Costa d'Avorio

Sono arrivate le foto e le letterine di auguri da parte dei 150 bambini orfani che l’Associazione sostiene con un progetto scolastico in Costa d’Avorio. Ricambiamo e uniamo ai loro gli auguri del Consiglio Direttivo per tutti i soci, sostenitori e amici che credono e sostengono il progetto e le altre numerose iniziative sociali e umanitarie. Nei prossimi giorni invieremo, ai sostenitori delle adozioni scolastiche la foto aggiornata e la letterina autografa del loro adottato. Come già fatto alcuni giorni fa a San Miniato, Martedì 29 Dicembre verranno consegnate le Borse di studio “Per realizzare un sogno” agli studenti vincitori di Sonnino, comprese le borse di studio in ricordo di Stefania Gasbarrone. Questi i vincitori iscritti al primo anno delle superiori: Carlo Ruggeri, Matteo Rufo, Annarita Grande, Francesco Gasbarrone, Giulia Menichelli; iscritti al terzo anno: Luca Rufo, Francesca Leoni, Arianna Antobenedetti, Giorgia Di Girolamo, Michele Vincenzo Gentile; iscritti all’università: Matteo Ruggeri e, in ricordo di Stefania: Francesco Turrei, Carla Grenga. La cerimonia si terrà nell’Auditorium comunale di piazza Garibaldi alle ore 11 e sarà presieduta, causa impedimento del presidente Lucio Tramentozzi per le attuali normative anti covid 19, dal vice presidente Antonio Bernardini con la partecipazione del sindaco Luciano De Angelis. La consegna sarà scaglionata per classi, con obbligo della mascherina e del distanziamento. Verrà anche consegnato, da parte dell’Associazione, un Attestato di Riconoscimento alla Scuola di Musica Rosario Lacerenza, sempre presente e vicina alle sue iniziative. Ricordo che La Raccolta Fondi, ancora in corso, sta dando risultati soddisfacenti per la generosità dei partecipanti e, come già previsto, parte dei fondi raccolti sono stati destinati all’emergenza sanitaria, consegnando euro 2.500 alla Misericordia di San Miniato Basso che è impegnata in prima linea. Il presidente Lucio Tramentozzi.

RINGRAZIAMENTI RACCOLTA FONDI ad oggi: da FACEBOOK (Alfredo Grenga, Antonio Bernardini, Giacomo Bernardini, Francesco Costantino, Lucio Tramentozzi); da BONIFICI bancari (Studio Vivaldi, Melai, Masoni; Gazzarrini Ivo, Studio Bartali Consulenze del lavoro; Poliworld di Poli Piero, Daniela e Giorgio Capecchi, Magnarelli Aldo, Gianfelice Tommaso, Giglioli Luigi, Nacci Alessandro); da c.c. POSTALE (Di Biagio Carla, Sofia Lucia, Grazzini Patrizia, Tramentozzi Rossano); Rinnovo ADOZIONI (Tramentozzi Rossano e Virginia, Ippoliti Paolo, Sofia Michele e Gerardina,); STELLE di NATALE solidali (offerte da Gianfelice Anna); LOTTERIA solidale presso Tennis Club San Miniato (premi offerti da Gastronomia Lo Scalco, Salumificio Marrucci Ugo, Lucio Tramentozzi, Tennis Club, Ceramiche Il Giglio di Montelupo F.no).

Fonte: Nel Sorriso di Valeria