Prolungamento della Tramvia, Galli (Lega): "No a imposizioni dall'alto"

“Riguardo alla questione dell’ampliamento della tramvia fiorentina-afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega-siamo convinti che ogni decisione non debba essere calata dall’alto, ma occorrerebbe coinvolgere, anticipatamente, i cittadini. In tal modo sono certo che si ridurrebbero le tempistiche operative, anche perché eventuali successivi ricorsi da qualsivoglia comitato, sarebbero sicuramente preventivamente evitati.” “Tra l’altro-precisa l’esponente leghista-come ho avuto modo più volte di sottolineare, mi sembra altamente sproporzionato il budget destinato a questa infrastruttura(ben 750 milioni di euro) su poco più di un miliardo che, tramite, i fondi europei sarebbe riservato, complessivamente, per interventi, ad esempio, sulle ferrovie e sulle arterie stradali che abbisognano in Toscana di drastici ed urgenti opere. La Giunta ha preso una decisione che noi osteggiamo apertamente, essendo, come detto, convinti che il futuro ampliamento della tramvia del capoluogo, debba necessariamente passare da un serrato e costruttivo dialogo con la cittadinanza interessata.”

Fonte: Ufficio Stampa