Rapine in strada a Firenze: risolti due casi di maggio

Erano già stati arrestati, ma per due giovani a Firenze arrivano nuove accuse. Si tratta di un 26enne e un 27enne, entrambi di origini marocchine. Sono finiti in manette a maggio per uno scippo in via Montegrappa, ma i due sono ritenuti responsabili di almeno altri due furti.

I due 'nuovi' casi sono la rapina di una catenina d’oro strappata dal collo di un uomo il pomeriggio del 3 maggio in piazza Indipendenza e la tentata rapina della borsa di una donna, avvenuta il 10 maggio nella zona di via Pistoiese.

Secondo quanto emerso, in quest’ultimo caso la vittima sarebbe stata colpita con un pugno alla testa, tanto da farla cadere per afferrare la sua borsa. La malcapitata tuttavia non ha mollato la presa ed è stata trascinata a terra riportando abrasioni, tumefazioni e il distacco parziale della falange di una mano.

Nel corso delle indagini si sono rivelate determinanti le riprese della videosorveglianza cittadina, grazie alle quali gli investigatori hanno potuto isolare ogni singolo capo d’abbigliamento indossato dai malviventi al momento delle due rapine.

Le immagini hanno permesso anche di individuare rapidamente lo scooter rubato utilizzato dai rapinatori e di ricostruire i loro percorsi. Le modalità di esecuzione dei colpi, l’utilizzo dello stesso ciclomotore, nonché la coincidente descrizione degli autori, hanno subito portato gli investigatori a ritenere che entrambe le azioni delittuose erano riconducibili agli stessi soggetti.