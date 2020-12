Anche a Empoli parte la campagna di vaccinazione anti-Covid

Oggi è il Vaccine Day anche in Toscana. Come già annunciato alcune dosi di vaccino arriveranno anche all'ospedale San Giuseppe di Empoli dove, come in altri 11 presidi ospedalieri toscani, è già iniziata la campagna di vaccinazione. Anche per il San Giuseppe saranno a disposizione 45 dosi. Sono arrivate questa mattina, intorno alle ore 9. Ad attenerle c'era la direttrice del San Giuseppe Silvia Guarducci, il direttore generale dell'Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese, e anche il presidente della commissione sanità della Regione Toscana Enrico Sostegni.

Il primo vaccinato contro il Covid-19 a Empoli è Matteo Mistretta, 29 anni, infermiere del pronto soccorso.

"Un giorno questo che rimarrà nella storia. I primi a vaccinarsi sono gli operatori sanitari che non finiremo mai di ringraziare per tutto ciò che hanno fatto e stanno facendo", così ha commentato il sindaco di Empoli Brenda Barnini.

Il M5S Empoli: "Un passo avanti per uscire dall'incubo"

Oggi, 27 Dicembre 2020, parte la campagna vaccini contro il Covid - 19 anche all'ospedale S.Giuseppe di Empoli. Sicuramente un passo in avanti verso l'uscita da un incubo in cui ci troviamo da quasi 1 anno che ha visto troppi morti e ha tolto molto a tutti dai bambini agli anziani. La vaccinazione inizia, giustamente, dal personale sanitario, dai nostri dimenticati "eroi", categoria colpita oltremodo dal coronavirus, insieme alle persone fragili e anziane. Medici, infermieri, operatori sanitari continuano ad essere il nostro faro verso l'uscita dal tunnel e non possiamo lasciare tutto sulle loro spalle. Dobbiamo piano piano metterci al loro fianco e non sempre dietro contribuendo vaccinandoci e continuando comunque a rispettare le regole. Solo remando tutti nella stessa direzione possiamo farcela!