Maltempo, allerta gialla domani a Firenze per pioggia e vento

Pioggia, rischio vento forte e rischio idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” (che comprende i corsi d'acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle). Stanotte scattano a Firenze due allerte gialle per un'ondata di maltempo che interesserà tutta la Toscana. Gli esperti si attendono precipitazioni diffuse localmente, anche intense, associate a colpi di vento.

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

In dettaglio le due allerte scatteranno a mezzanotte di lunedì 28 dicembre e si concluderanno 24 ore dopo.