Possibili nevicate in Mugello, Val di Sieve e nella Piana Fiorentina

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischio neve dalla serata di oggi 27/12 alle prime ore della notte del 28/12 nella Piana fiorentina, in Mugello e Val di Sieve.

Domani 28/12 codice giallo per rischio vento per tutte le aree della Metrocittà e rischio idrogeologico-idraulico per le aree Firenze, Valdarbo, Val di Sieve e Mugello.

Dalla sera di oggi, nuovo intenso peggioramento a partire dal nord ovest della regione con piogge diffuse e vento di Libeccio in intensificazione con forti raffiche.

Dalla tarda serata possibili deboli nevicate oltre i 400-600 metri di quota e occasionalmente a quote inferiori. Accumuli inferiori a 5 cm.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze