Ubriaco offende e poi oppone resistenza ai carabinieri: arrestato 38enne

A Terricciola i carabinieri della Stazione di Chianni hanno tratto in arresto un 38enne. I militari hanno localizzato l’uomo all’esterno di un appartamento, dove il medesimo, in evidente stato di ebbrezza, tentava con insistenza di entrare; alla vista dei militari, l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e, con la mascherina abbassata, ha rivolto agli operanti frasi oltraggiose, sputando e opponendo, subito dopo, resistenza al controllo con calci e pugni. I Carabinieri si vedevano così costretti ad immobilizzarlo e a dichiararlo in stato di arresto.