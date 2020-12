Banchelli dona panettoni alla casa di riposo Del Campana-Guazzesi

Come ogni anno è proseguita l'iniziativa di solidarietà della ditta Banchelli vini e spumanti di Ponte a Egola. Anche per il Natale 2020 sono stati donati alcuni panettoni agli anziani ospiti, secondo la tradizione che, da sempre, portava avanti Graziano Banchelli, scomparso nell'ottobre scorso, e che la famiglia ha voluto portare avanti. Ad accoglierli c'era l'ex direttore della casa di riposo Delio Fiordispina che ha portato i ringraziamenti ed i saluti dell'attuale direttore Francesco Fariello.

"È un gesto bellissimo, nel ricordo di Graziano, e per questo voglio unirmi ai ringraziamenti per i familiare che hanno deciso di portare avanti questa bellissima tradizione - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Le iniziative che amava organizzare con gli anziani ospiti della casa di riposo, erano un appuntamento fisso, che ogni anno voleva ripetere, come ad esempio la merenda di primavera o, appunto, questo dono di Natale. Ed è bello quindi che tutto questo possa continuare ad esistere anche dopo di lui".