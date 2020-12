Banfi, bilancio di sostenibilità 2019

È disponibile la quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità di Banfi, relativo all’esercizio 2019.

“Lo scorso anno, con la presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2018, è iniziato un percorso di evoluzione sostenibile, per una crescita comune e condivisa, con l’intero territorio”. A parlare è Remo Grassi, Presidente di Banfi Società Agricola S.r.l., che continua: “Il Bilancio di Sostenibilità come strumento fondamentale per la valorizzazione del territorio: questo quanto emerso nella tavola rotonda organizzata per l’occasione. Un percorso di condivisione che continuerà, senza dubbio, nei prossimi anni”.

Il Bilancio di Sostenibilità 2019 di Banfi, così come per le precedenti edizioni, è predisposto con il supporto tecnico-metodologico di PwC e i suoi contenuti si basano sui risultati del dialogo con gli stakeholder, sui requisiti del Global Reporting Initiative GRI Standard, opzione Core, oltre che su quelli del rating di sostenibilità.

Enrico Viglierchio, Direttore Generale di Banfi: “Siamo in chiusura di un anno particolarmente difficile, che ha cambiato i nostri abituali ritmi e ci ha messi di fronte a nuove sfide e ad un futuro incerto. Oggi, più che mai, siamo convinti che il nostro impegno per la sostenibilità sia fondamentale e che ogni singola, anche se piccola, azione possa contribuire allo sviluppo di un futuro sostenibile”.

Il Bilancio di Sostenibilità Banfi 2019 è disponibile al seguente link, in formato

PDF: https://www.banfi.it/it/sostenibilita/

