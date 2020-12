Controlli di Natale in Valtiberina, 4 persone sanzionate su 100

Le festività natalizie in Valtiberina sono trascorse senza particolari problemi, i giorni clou sono stati oggetto di un articolato sistema d’intensificazione dei controlli da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro, anche per la verifica del rispetto delle norme connesse al contenimento della diffusione della COVID-19. I militari hanno riscontrato nel complesso un clima collaborativo e rispettoso.

I cittadini della Valle del Tevere hanno tenuto comportamenti adeguati alle norme, sono state sanzionate per la violazione del “Decreto Natale” solo 4 persone a fronte di circa 100 cittadini controllati. Non sono mancati però i comportamenti irresponsabili: quattro automobilisti sono stati sanzionati per la guida sotto l’effetto di alcool, uno dei quali rilevato a seguito d’incidente stradale. Un quinto automobilista è stato invece sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; perquisito è risultato in possesso di alcune dosi di eroina è stato dunque segnalato alla Prefettura di Arezzo per detenzione di stupefacenti per uso personale.