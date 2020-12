Convocato l'ultimo Consiglio del 2020 a San Miniato

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato, ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, in seduta pubblica, in modalità mista (telematica, tramite piattaforma Google Meet, e in presenza) ai sensi art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16.11.2020 ad oggetto “Disciplina delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza”, nella Casa Culturale di San Miniato Basso – via Pizzigoni 5 - Sala Polivalente, per mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 15:00.

1 Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2 Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa variazioni di cassa (art. 175, comma 5 bis, lettera d) D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 135 del 09.12.2020).

3 Interrogazione presentata il 26.11.2020 dal Gruppo Consiliare “ItaliaViva” ad oggetto: “Misure di contrasto al fenomeno del digital divide”.

4 Interpellanza presentata il 01.10.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Tossicodipendenze”.

5 Interpellanza presentata il 01.10.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Incarico ing. Bavecchi”.

6 Interpellanza presentata il 26.11.2020 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini” ad oggetto: “Trasferimento uffici anagrafe”.

7 Mozione presentata il 26.05.2020 dal Gruppo Consiliare Cambiamenti ad oggetto: “Monitoraggio ambientale frequenza 5G per la tutela della salute pubblica”.

8 Mozione presentata il 27.11.2020 dal Gruppo Consiliare “Forza Italia” ad oggetto: “Politiche di genere a favore delle donne vittime di violenza”.

9 Ordine del giorno presentato il 18.12.2020 dal Partito Democratico ad oggetto: "Sahara occidentale: solidarietà al popolo saharawi".

10 Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Presa d'atto piano economico finanziario (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile

11 Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate, non riscosse e divenute titolo esecutivo. Dal 2017 al 2019. Affidamento del servizio all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. (Polizia Municipale). Immediatamente eseguibile.

12 Istituzione LA BOTTEGA DI GEPPETTO – Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti” – Piano Programma anno 2021-2023, Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023. Approvazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) Immediatamente eseguibile

13 Azienda Speciale Farmacie San Miniato - Bilancio di previsione 2021 - Bilancio pluriennale 2021-2023 - Piano programma 2021 e piano degli investimenti 2021- 2023. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile

14 Art. 20 D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - anno 2020. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile

15 Nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2021/2023 ai sensi dell’art. 16 del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile

16 Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali: modifiche. (Settore Affari Istituzionali e Legali) Immediatamente eseguibile

17 Commissione Elettorale Comunale ai sensi dell’art. 26, comma 3 e 4, Legge n. 340 del 24.11.2000. Sostituzione membro effettivo. (Settore Affari Istituzionali e Legali) Immediatamente eseguibile.

18 Documento Unico di Programmazione 2020-2022. Modifiche del programma biennale per l’acquisizione delle forniture e servizi anno 2020-2021. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile.