Coronavirus, calano tamponi e casi: 181 nuove positività

Ieri, domenica 27 dicembre, è stato un giorno storico, il Vaccine Day. Il Coronavirus non è sconfitto, ma è un bel passo in avanti. Sono in calo sia i nuovi casi sia i tamponi per quanto riguarda il Coronavirus: sono 181 i nuovi positivi in Toscana su 3.674 tamponi molecolari e 503 test rapidi. Lo riporta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un post su Facebook accompagnato da una foto di Marco Meucci, primo ospite toscano di una Rsa (la Montedomini) a essere vaccinato. Nel pomeriggio il report completo.

Notizia in aggiornamento