I vigili del fuoco di Firenze, dai distaccamenti di Firenze Ovest, Petrazzi ed Empoli, stanno intervenendo a Castelfiorentino, in Via di Meleto, per un incendio che ha coinvolto una canna fumaria e successivamente una parte della guaina del tetto. Non si segnalano persone coinvolte e al momento non ci sono altre informazioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO