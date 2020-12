Dal Paese delle Meraviglie a Firenze: 'Alice nella seconda ondata' di Underwear Theatre

Alice invece che nel Paese delle Meraviglie stavolta si sveglia a Firenze, ed incontra tanti strani personaggi, alcuni noti e già conosciuti, altri apparentemente più realistici, come il Sig.Dante Alighieri. Tutti sono malati, sono a casa, a giro non c’è nessuno, e la povera Alice finisce in balia di pazzesche sventure da batticuore cercando di visitare la città. Come nel romanzo di Carroll che ha ispirato questo racconto teatrale il confine fra sogno e realtà diviene il luogo privilegiato da cui fare una riflessione esilarante e anche un po’amara.

'Alice nella seconda ondata' è un’operazione di teatro in audio col supporto di una motion iconografica che s'ispira al disegno di studio scenografico teatrale e cinematografico. L'unione dei due linguaggi, quello vocale attoriale e quello creativo grafico, danno vita ad un compromesso più alto, ad una sorta di meta linguaggio che pare il preludio di un prodotto più definitivo, ma in realtà la composizione, come molte altre cose oggi, prende vita e senso sul web, in una sorta di autodefinizione, creando uno stile originale e nuovo: Webbing Theatre.

ALICE NELLA SECONDA ONDATA

INVERNO FIORENTINO - COMUNE DI FIRENZE

MARTEDì 29 DICEMBRE ORE 21

YOU TUBE - UNDERWEAR THEATRE

TEATRO ONLINE

Il Trailer



Ideazione del regista Filippo Frittelli, si avvale della mano creativa di Ludovica Rio, del lavoro sul suono di Cosma Barbafiera e della performance di 11 attori.

Il progetto di Alice - Webbing Theatre nasce durante il primo lockdown e ha preso creativamente spunto dalla impossibilità teatrale di essere corpo stante la necessità di potersi manifestare come compagnia, dando così vita ad un sistema disordinatamente localizzato di voci individuali (primo episodio)

Alice ci insegna a trarre esperienza dai sogni e come spesso accade il sogno giudica la realtà, e stavolta il sogno, il Paese delle Meraviglie, sembra proprio il nostro presente, presente da cui tutti ora ci vogliamo risvegliare.

Ideazione Testo e Regia Filippo Frittelli, Grafica - Editing Ludovica Rio, Campionamento - Elaborazione Suono Cosma Barbarfiera, con:

Federico Tassini - Dante Alighieri, Michele Jommi - Stregatto, Alessio Marcantoni - Virus, Ettore Petrioli - Dottore e lepre, Tatatiana Carcerieri - Virologa, Valentina Tosi - Bian Coniglio, Giorgia Stornanti - Regina di Cuori, Andrea Lovelace - Vigile, Cosma Barbafiera - Ghiro/Bancomat, Ludovica Rio - Alice, Filippo Frittelli - Cappellaio Matto.

Leggi anche

Fonte: Underwear Theatre