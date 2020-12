Rinviati i lavori di Publiacqua a Sesto Fiorentino

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Sesto Fiorentino che causa maltempo, i lavori programmati per oggi lunedì 28 dicembre, nelle seguenti vie della loc. Querceto: Biancalani, via Messina, via Genova, via Scarpettini, via Milano, via Lucca, via Siena, via Firenze, via Cagliari, via Arezzo, via Venezia, via del Borgo, via del Gavine, via delle Cappelle, via della Loggia, Piazza Palermo e Piazza Bologna, via Stefani sono stati rinviati a martedì 29 dicembre. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro potrà creare loro.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa