Lutto nella Cisl: è morto il segretario toscano della Scuola Giovanni Vannucci

È scomparso improvvisamente il segretario della Cisl Scuola Toscana, Giovanni Vannucci.

Cinquantadue anni, lucchese, maestro elementare, aveva iniziato l’impegno nel sindacato nei primi anni Duemila, diventando segretario territoriale nella sua città nel 2012 e poi, dal settembre 2015, segretario generale Cisl Scuola Toscana. A Lucca aveva insegnano nella scuola elementare Ferdinando Martini; e a Lucca, nella sua abitazione in località Nave, è avvenuto il decesso, scoperto solo stamani.

“Siamo attoniti e profondamente addolorati per questa scomparsa così improvvisa, che ci ha lasciati stamani senza parole” dice il segretario generale della Cisl Toscana, Riccardo Cerza. “Giovanni era un dirigente competente e appassionato, che metteva grande impegno nel seguire una categoria importante come quella della scuola. Lo stesso impegno che aveva messo in aula con i suoi alunni. Ci teneva molto al suo titolo di ‘Maestro’: anche nelle grandi orchestre - diceva scherzando – quelli che suonano sono tutti professori, ma il più importante, chi dirige, è il Maestro.”

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio Stampa