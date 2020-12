Oltre 500 iscrizioni per il concorso 'lettere di Natale in Terra di Valdelsa'

Sono oltre 500, le iscrizioni confermate con l’arrivo delle lettere del concorso promosso dall’Associazione Rionale GdP e coordinato dal Comitato Terra di Valdelsa col patrocinio del Comune e della Pro Loco di Poggibonsi; una sorprendente risposta da parte dei cittadini e degli alunni del comprensorio locale. Nel frattempo si è definita la giuria composta da 8 membri tutti legati al territorio valdelsano e in rappresentanza dei comuni coinvolti.

A guidare i lavori della Giuria, in qualità di presidente del comitato organizzatore, sarà Alessio Berni coadiuvato dai seguenti membri suddivisi al 50% tra rappresentanze femminili e maschili, quali: Silvano Bandinelli di Barberino Val d’Elsa (già assessore Comunale) Valerrio Peruzzi da Colle val d’Elsa(ass.ne La Scossa), Claudia Palmieri di Certaldo (direttrice di Boccacesca, Serena Negrini da Gambassi Terme (ass.ne Pro Loco) Marino Corsi da Poggibonsi ( Pro Loco Poggibonsi) Letizia Cesani di San Gimignano (già presidente del Consorzio della Vernaccia).

Il riferimento della manifestazione è stato indubbiamente il particolare allestimento natalizio allestito in Piazza Bondi a Poggibonsi, promosso dai membri dell’Associazione Girate dei Preti, col particolare attivismo di Pacciani Roberto, Lotti Mauro, Tistoni Edoardo e Giacomo Donnarumma, dove peraltro è stato imbucato e recapitato il maggior numero delle lettere natalizie, oltre quelle inviate in forma digitale.

Il verdetto finale dei vincitori del concorso sarà decretato in occasione della riunione della giuria in programma per martedì 4 gennaio, che confermerà la premiazione per il giorno 10 gennaio in luogo da definirsi in conseguenza alle disposizioni e alle circostanze anticovid. I premi in palio offerti dalla soc. Italia Spurghi, quale main sponsor della manifestazione, saranno tutti legati a oggetti didattici e informatici che il titolare Davide Di Capo consegnerà in occasione dell’evento finale di premiazione.

