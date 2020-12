Polisportiva Montelupo e solidarietà: un premio dalla Metrocittà

Lo scorso 24 dicembre si è tenuta in via telematica l’assegnazione del “Premio Cittadino Metropolitano dello Sport” per il 2020, alla memoria di Paolo Rossi. Un premio lo ha ricevuto anche la Polisportiva Montelupo.

In questo anno così complesso per tutti e anche per le società sportive la cui attività è stata frenata da Coronavirus, il consigliere delegato allo sport della città metropolitana ha scelto di premiare coloro che si sono distinti per gesti di solidarietà.

Nella motivazione del premio si specifica che si è voluto: “Premiare la solidarietà che in questo 2020 è venuta dal mondo dello sport e consegnando un riconoscimento a quanti – singoli sportivi e/o associazioni sportive - si sono distinti in quest’anno di pandemia con azioni e attività solidali nei confronti di chi ha ed ha avuto bisogno. Abbiamo trasformato il Premio allo Sportivo in un Premio Etico all’attività solidale”.

Sono oltre 30 le società che hanno avuto questo importante riconoscimento e fra queste c’è anche l’ASP Montelupo. La segnalazione è arrivata direttamente dall’assessore Simone Focardi.

L’associazione fra aprile e maggio ha messo a disposizione il palazzetto e tutti i propri spazi per consentire il confezionamento delle mascherine in un momento in cui scarseggiavano. È stato un progetto collettivo che ha visto il coinvolgimento di tantissime associazioni del territorio e anche di cittadini comuni, desiderosi di dare una mano. Il quantitativo di mascherine confezionato e gli spazi necessari per garantire il distanziamento sociale erano tali che solo il palazzetto dello sport avrebbe potuto accogliere questa attività.

"Si è trattato di un bel gesto di solidarietà che ha visto l’intera comunità fare rete intorno ad un obiettivo comune e ciò non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto gli spazi adeguati. Per questo mi è sembrato importante segnalare l’Asp per questo premio a metà fra sport e solidarietà", afferma l’assessore Simone Focardi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa